На Украине продлевают военное положение: соответствующий законопроект внес в Верховную раду президент страны Владимир Зеленский. Будет продлен и срок проведения всеобщей мобилизации.

Как уже сообщал «Новый День», военное положение на Украине было ведено 24 февраля сроком на 3 месяца – до 24 мая. Тогда Зеленский сообщал, что он обсудил ситуацию с президентом США Байденом, который пообещал международную поддержку. Проект о продлении военного положения президент Украины предпочел не комментировать. Как и проведение всеобщей мобилизации.

Напомним, мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено покидать территорию Украины.

Киев, Платон Ефимчук

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