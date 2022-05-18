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Среда, 18 мая 2022, 21:43 мск

Новости Крым

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Крым готов помочь югу Украины с энергоснабжением

Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям с энергоснабжением. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас, по словам Аксенова, совместно с администрациями этих регионов разрабатываются планы по восстановлению электроопор, разрушенных в результате теракта в 2015 году, часть из них уже реализуется. Кроме того, через Крым можно подавать с материка до 3 млн кубометров газа для обеспечения населения.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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