Крым готов помочь югу Украины с энергоснабжением

Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям с энергоснабжением. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас, по словам Аксенова, совместно с администрациями этих регионов разрабатываются планы по восстановлению электроопор, разрушенных в результате теракта в 2015 году, часть из них уже реализуется. Кроме того, через Крым можно подавать с материка до 3 млн кубометров газа для обеспечения населения.

Симферополь, Олег Яковенко

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