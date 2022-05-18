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Среда, 18 мая 2022, 21:43 мск

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На юге России возможно наводнение

На юге России циклон может спровоцировать наводнение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России не исключают подтопление территорий ряда регионов.

Из-за ожидаемых на текущей неделе сильных осадков прогнозируется рост уровней воды и подтопление пониженных участков местности в Адыгее, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Симферополь, Лиана Макоба

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