Турсезон в Крыму пройдет без аттестованных экскурсоводов

Туристический сезон в Крыму пройдет без аттестованных экскурсоводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительством Российской Федерации постановило проводить обязательную экзаменацию гидов и экскурсоводов.

В Крыму таким образом собираются привести к единым стандартам качество оказания экскурсионных услуг и обеспечить безопасность туристов. Правда, начнется аттестация только с 1 сентября, то есть после завершения высокого сезона.

Как сообщили в министерстве туризма и курортов Крыма, аттестацию будет проводить комиссия, созданная ведомством, сведения о прошедших экзамен будет вносится в единый федеральный реестр, после чего экскурсоводы получат документы, позволяющие работать на полуострове.

На сегодняшний день в Крыму официально зарегистрировано 365 туристических маршрутов и более 1 тысячи 300 экскурсоводов.

Симферополь, Лиана Макоба

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