Пожилой крымчанин развращал детей пронографией

70-летний житель Феодосии развращал детей пронографией.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, с июля по сентябрь 2020 года мужчина знакомился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей, завязывал с ними переписку, пересылал им материалы порнографического характера, а также уговаривал их прислать фото в обнаженном виде.

«Всего от преступных действий обвиняемого пострадало 8 детей, проживающих в разных регионах России», – сообщили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях в отношении двух и более лиц (статья 135 УК России), насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (132 УК РФ), распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних (242 УК РФ).

Следственные действия в отношении развратника завершены, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

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