Вантуз и патроны: коррупционеры на Украине нашли новые лазейки для обогащения

Коррупционеры на Украине нашли новые лазейки для личного обогащения. Узнать о них можно на официальном сайте «Держзакупівлі.онлайн».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские «говорящие головы», в частности, советник главы Офиса президента Алексей Арестович неоднократно уверял, что при необходимости Украина может поставить под ружье до 1 миллиона человек – желающих хватит. И не делает этого, потому что этого не требует обстановка на поле боя и потому, что добровольцев пока больше, чем имеющегося оружия.

Эти утверждения в какой-то мере находят подтверждение на сайте госзакупок Украины.

За последние недели там появилась информация о проведении закупок, которую можно разделить на две темы. Первая – обучение обращению с оружием, вторая – покупка собственно «железа». И то, и другое похоже на банальную коррупцию, хотя для этих конкурсов выбрана необычная процедура – новый метод называется «Украинская освободительная война».

Мирный Львовский водоканал заплатил за обучение обращению с огнестрельным оружием и боеприпасами 98 тыс гривен (Нацбанк Украины дает 4,5 гривны за 10 рублей). Конкурс на обучение выиграл частный «Львовский стрелковый клуб». Проверка, проведенная там МВД Украины три года назад, выявила в клубе массу нарушений, но это не помешало ему получить контракт, оплачиваемый из бюджета.

Аналогичную закупку по обучению сотрудников безопасному обращению с оружием и боеприпасами провела львовская дирекция «Укрпочты», затратив на это тоже 98 тыс грн.

В Николаеве «Укрпочта» потратила на обучение военному делу 121 тыс грн. Тернопольских почтовиков обучат обращению с оружием всего за 40 тыс грн местное ООО «Астрон Плюс», раньше специализировалось на «деятельности посредников в торговле товарами широкого ассортимента».

Другие, имеющие отношение к бюджету, организации тратят деньги на то, чем стрелять.

Так, части огнестрельного оружия и боеприпасы на 111 тыс грн закупило «Хмельницкоблэнерго».

Авангардовский сельсовет (Одесская обасть) за 3 тыс грн купил патроны Флобера и пули для пневматического оружия. То, из чего ими стрелять, не закупалось.

Исполком села Петровка-Роменская (Полтавская область) на 8 тыс грн купил огнестрельное оружие и боеприпасы у предпринимателя Михаила Карамшина, заявившего сферой своей деятельности механическую обработку металлоизделий. То есть можно предположить, что это оружие будет самопальным во всех смыслах.

Впрочем, каждый вооружается, как может: например, Киевский академический драматический театр на Подоле купил один стартовый пистолет за 2 тыс 700 грн. Он тоже проходил по разделу «оружие разное».

Симферополь, Ольга Картошина

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