Охота на культурное наследие: в Ялте втихаря снесли дом знаменитого архитектора

В Ялте снесли дом знаменитого архитектора. Сделали это втихаря, пока горожане праздновали День Победы. Речь идет о доме архитектора Краснова (Коммунаров – 7).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Николай Краснов приехал в Ялту в 1887 году и в октябре тог же года 23-летний выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества получил должность городского архитектора с правами государственной службы.

На молодого архитектора легла полная ответственность за решение широкого круга вопросов, связанных со стремительным развитием Ялты как общероссийского города-курорта.

Краснов начал с расширения набережной, которая к 1913 году стала главной улицей Ялты. В 1889 году он приступил к разработке нового плана развития города. Благодаря ему в городе появились канализация и новые улицы. Краснов лимитировал ширину улиц и высоту зданий, устранил хаотичность застройки, построил гимназию, детскую больницу, благоустроил Пушкинский бульвар, укрепил берега реки Учан-Су подпорной стенкой и каменным парапетом, построил два железобетонных моста через речку, реконструировал порт.

В списке его собственных проектов, реализованных в Крыму, более 60 значительных построек, большая часть которых – это дворцы, виллы, особняки.

Особняк на улице Николаевской (в последствии Коммунаров) архитектор построил себе в 1903 году в стиле модерн. В этом доме его посещали великие князья, сестра Николая II великая княгиня Ксения Александровна, князья Юсуповы. Там же он разработал проект своего самого известного сооружения – Ливадийского дворца.

Особняк пережил революцию и гражданскую войну, землетрясение 1927 года, Великую Отечественную войну. В свое время был главным корпусом пансионата «Заря», но в последнее время пустовал.

Однако к своему 120-летию приближался в довольно крепком состоянии: «Еще 1 мая здание было целым, и даже оконные проемы в нем были застеклены, как и входная дверь с шикарной парадной лестницей», – пишет «Политнавигатор».

Местные краеведы забеспокоились в середине апреля – до них дошел слух, что задние собираются снести. Оказалось, что в кадастровой карте РФ участок был отмечен как «малоэтажная жилая застройка», а сам особняк как многоквартирный дом. Крымское отделение ВООПИиК оперативно собрало документы об исторической и культурной ценности здания и еще до майских праздников передало их в министерство культуры.

В ведомстве бумаги приняли и сообщили, что рассмотрят на научно-методическом совете. Но 9 мая здания не стало.

Городские власти развели руками: «Когда пошла информация в социальных сетях, мы ее отследили и направили запрос в Министерство культуры Республики Крым, который ведет учет объектов. По пока не подтвержденной информации, то, что мы видим на сайте Минкультуры Республики Крым – это не является объектом культурного значения. Этот объект являлся частной собственностью, как нежилое здание», – заявила первый заместитель главы администрации Ялты Евгения Бавыкина.

Симферополь, Олег Яковенко

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