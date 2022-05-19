Донецк избавлен от регулярных обстрелов – ожидается массовая сдача в плен авдеевской группировки

Постоянным обстрелам столицы ДНР из тяжёлых орудий положен конец после взятия в окружение близлежащей Авдеевки, где расположены большие силы украинской артиллерии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из слов командира добровольческого батальона «Пятнашка», героя Донбасса Ахры Авидзба (позывной «Абхаз»).

Инциденты разного рода ещё возможны, но в целом Донецк может вздохнуть свободнее.

В данный момент бойцы ДНР не дают «высунуть голову» окружённым украинским артиллеристам, нанося по ним сокрушительный огонь.

«Сегодня только дождь идёт, а никакого «града» по городу не падает», – отметил комбат.

По его словам, котёл в Авдеевке уже захлопнулся, бойцы «Пятнашки» ждут сдачи боевиков в плен, как это произошло с гарнизоном неонацистов в мариупольской «Азовстали».

Симферополь, Валентин Карамазов

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