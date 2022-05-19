Экс-президент США Буш перепутал Украину с Ираком, а Россию с Америкой

Экс-президент США Джордж Буш-младший обвинил Россию в «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одном из мероприятий института Буша, посвященном выборам.
Бывший президент США раскритиковал электоральную систему России и заявил:
«Результатом являются отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак».
В зале засмеялись, пишет The Dallas Morning News. Тогда Буш уточнил, что имел в виду Украину. Но потом добавил: «В Ирак тоже». В зале снова засмеялись. Тогда Буш сослался на свой возраст: «Семьдесят пять».
1 марта действующий президент страны Джо Байден, выступая в Конгрессе, заявил: «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев». Напомним, США вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом наличия у Багдада оружия массового поражения. Белым домом тогда руководил Джордж Буш-младший.
В 2019 году вспыхнул американо-иранский конфликт из-за нарушений основных положений «ядерной сделки».
Вашингтон, Игорь Юров
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