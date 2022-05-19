Тревожная статистика: крымские водители не церемонятся с пешеходами

Крым вошел в семерку регионов России, в которых выросло число наездов на пешеходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД России совместно с Научным центром БДД опубликовали обзор «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2021 год». Согласно этому документу в РК число ДТП с пешеходами выросло за год на 10%. Погибли 78 человек – это на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Ранено 388 пешеходов, что превышает прошлогодние показатели на 8%.

В 67,2% случаев нарушителями ПДД при наездах на пешеходов являлись водители транспортных средств, а львиная доля таких аварий произошла на пешеходных переходах.

Симферополь, Лиана Макоба

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