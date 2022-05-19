Осенью в один день могут пройти референдумы о присоединении к РФ четырёх территорий

В ДНР, ЛНР, Херсонской области и Южной Осетии могут одновременно состояться референдумы о присоединении к Российской Федерации. Датой называют 11 сентября – день единого голосования в РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со сылкой на депутата Госдумы Николая Новичкова сообщают СМИ и соцсети.
Напомним, в Южной Осетии уже назвали дату такого референдума – это 17 июля. Возможно, будет принято решение о переносе на осень.
В свою очередь, близкий к администрации главы ДНР журналист Александр Чаленко подтвердил со ссылкой на свой источник в руководстве «одной из донбасских республик», что референдумы в ЛНР и ДНР состоятся осенью.
Симферополь, Валентин Карамазов
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