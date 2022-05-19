В Мариуполе откроют производство металлопластиковых окон

Макеевская (ДНР) фабрика по производству металлопластиковых окон завалена заказами. Руководство пришло к выводу о необходимости срочного расширения производства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на предприятии побывал глава республики Денис Пушилин.

Он отдал распоряжение открыть первый филиал в Мариуполе.

Сейчас фабрика изготавливает до 150 стеклопакетов в день, и этого, очевидно, не достаточно.

«Заказов будет очень много, потребность в восстановлении наших городов и районов очень серьезная. Думаю вам нужно будет открывать филиалы, и я так понимаю, что не один. В частности, в Мариуполе», – отметил Пушилин во время встречи с трудовым коллективом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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