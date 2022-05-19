В Италии пожилые эксперты подрались во время телешоу из-за России

В Италии пожилые гости программы Maurizio Costanzo Show подрались в студии из-за России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт разогрелся между арт-критиком Витторио Згарби и журналистом Джампьеро Мугини, приглашенных в качестве экспертов.

Разговор зашел о запрете россиянам выступать на итальянских площадках.

«Если российский певец не может приехать в Италию, то это фашизм. Если певцу или дирижёру нельзя в Италию только потому, что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо!", – сказал Згарби.

«Я категорически против запретов, особенно связанных с гражданством. Я против того, чтобы теннисистам запрещали ехать на Уимблдон. Но, мне кажется, что случай с дирижёром был несколько иным…", – ответил Мугини.

Згарби весьма эмоциально продолжил отстаивать свою точку зрения, и тогда Мугини довольно резво для сових лет подскочил к оппоненту и толкнул. Тот упал, уронив на себя часть декорации.

Другие участники шоу помогли Згарби подняться, и спор продолжился, вылившись в «непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений».

Рим, Игорь Юров

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