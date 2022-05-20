Росфинмониторинг обнаружил мошеннические схемы с туристическим кешбэком

В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых перечислены признаки незаконных операций и алгоритмы их выявления.

В обналичивании средств могут быть задействованы туристические фирмы, их сотрудники или клиенты, а также те, кто связан с руководством или собственниками компаний.

По данным Росфинмониторинга схема состоит из 4 этапов:

сначала физлица оформляют карты «Мир», на которые турфирма под видом возврата денег за ранее отмененный тур (например, по причине срыва поездки из-за пандемии коронавируса) 180 тыс – 400 тыс рублей;

сначала физлица оформляют карты «Мир», на которые турфирма под видом возврата денег за ранее отмененный тур (например, по причине срыва поездки из-за пандемии коронавируса) 180 тыс – 400 тыс рублей; в течение одного-двух дней получивший деньги приобретает у компании туры в рамках программы кешбэка: совершается от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс рублей (напомним, максимальная сумма возврата составляет 20% от суммы каждой покупки, но не более 20 тыс рублей);

далее Национальная система платежных карт (НСПК) выплачивает возмещение за счет бюджетных средств, выделенных Ростуризмом, и туристический кешбэк зачисляется на счет физлица;

клиент снимает полученные средства с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.

В банках пока не могут оценить масштаб мошенничества и не совсем понимают, как с ним бороться, так как сам факт начисления кешбэка зависит от НСПК и никак не контролируется кредитной организацией, пишет РБК.

Росфинмониторинг предлагает кредитным организациям проверить, насколько обоснованно турфирма перечислила деньги клиенту за отмененную поездку. Особое внимание стоит обратить на то, проводила ли компания какие-нибудь расчеты для организации поездки.

Банкам советуют отказаться проводить операции и в тех случаях, если клиента ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура (с кешбэком) или не может предоставить в банк документы, подтверждающие поездку, – чеки, билеты или ваучеры.

В банках заявляют, что они не могут контролировать ситуацию, так как всю схему они не видят, а оплата турпутевки и возврат средств – это формально законные операции, и расспрашивать по этому поводу клиента у сотрудников банка нет оснований. Проверить легальность сделки через действия турфирмы тоже проблематично, особенно если компания является клиентом другого банка – в этом случае потребовать какие-либо документы просто невозможно.

В Ростуризме сообщили, что пока жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка не поступало, а НСПК отметили, что мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».



В Центробанке схему с незаконным получением туристического кешбэка расценивают как мошенничество с целью хищения бюджетных денег и предлагают изменить порядок возврата денег) – выплачивать кешбэк только после подтверждения использования услуги, например, после заселения туриста в отель.

При этом Банк России расценивает сферу туризма как отрасль с повышенным риском отмывания или обналичивания денег. По данным ЦБ, в минувшем году 18% подобных сомнительных транзакций осуществлялось туристическими и торговыми компаниями, а также платежными агентами. «Доля турфирм отдельно в статистике не раскрывается, как и объем возможного обналичивания и отмывания через такие компании», – отмечает РБК.

Напомним, программа туристического кешбэка действует в России с августа 2020 года с целью поддержки российской туристической отрасли. Желающие вернуть часть средств, потраченных на поездки по стране, должны оформить карты «Мир», зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru, в определенный период купить путевку у оператора или оплатить бронь в отеле, рассчитавшись картой «Мир».

Очередной этап программы стартовал 15 марта и должен был продлиться до 30 апреля. Однако Ростуризм решил закрыть его 9 апреля: «Туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс человек. Суммарно, таким образом, с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек, – сообщили тогда в ведомстве. – По сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в 2 раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще». Впрочем, потом этап продлили до 15 апреля. И анонсировали открытие нового окна продаж с 1 октября.

Москва, Игорь Юров

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