Правительство России компенсирует расходы закрытых аэропортов на юге и в центре страны

Правительство России выделит еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре страны. Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поддержку получат аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Все они закрыты с 24 февраля. Пока запрет на полеты действует до 25 мая, но, очевидно, будет продлен.

В период вынужденного простоя работникам должны выплачивать две трети заработной платы. Кроме того, необходимо поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру. На компенсацию этих расходов и выделяются деньги из резервного фонда правительства – с у четом ранее выделенных средств общая сумма составит 3 млрд рублей.

По мнению экспертов, ситуация для аэропортов пока не критична, так как в минувшем году многие их показали высокую рентабельность и получили неплохую чистую прибыль.

Так, аэропорты Ростова и Краснодара по итогам 2021 года сработали с рентабельностью 32% и получили чистую прибыль в размере 1,7 и 1,3 млрд рублей соответственно. А чистая прибыль ООО «Международный аэропорт «Симферополь» выросла более чем 3 раза к уровню 2020 года и составила 4,16 млрд рублей.

То есть денежные запасы на какое-то время у аэропортов были. Но если вынужденный простой затянется на полгода – год, могут возникнуть серьезные проблемы, особенно с инвестиционными проектами.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»