В Госсовете Крыма стало меньше депутатов – возможно, прибудет в кабмине

В парламенте Крыма стало на одного депутата меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госсовет РК прекратил полномочия члена партии Единая Россия, избранного по Раздольненско-Черноморскому одномандатному округу Юрия Мигаля. Поводом для отставки стало собственное заявление парламентария.

Эксперты полагают, что Мигаль сложил депутатские полномочия, чтобы занять пост в правительстве республики.

Напомним, Мигаль впервые получил депутатский мандат в сентябре 2019 года и сразу же возглавил комитет по аграрной политике и развитию сельских территорий. От этой должности его сегодня тоже освободили.

Симферополь, Олег Яковенко

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