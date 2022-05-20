Киев лишит украинского гражданства всех эвакуированных в Россию женщин и детей

Все украинцы, которые с начала спецоперации бежали или были эвакуированы в Россию и не вернулись в течение 30 дней, будут лишены гражданства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня внесён в Верховную раду Украины.

Кроме того, лишаютя гражданства «военнообязанные, выехавшие за границу после начала боевых действий без уважительной причины и не вернувшиея в течение 30 дней».

Отметим, что с 24 февраля в Россию выехали более миллиона украинцев – в подавляющем большинстве женщины, дети и старики. Среди них, кроме донбасских, значительное число проживающих в разных регионах Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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