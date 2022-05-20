В Мариуполе открылась первая аптека и заработала первая поликлиника

В освобождённом Мариуполе после окончания боевых открылась первая гоударственная аптека «Лекарства Донбасса», где принимаютя и гривны, и рубли.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.

«Лекарственные препараты и медицинские изделия будут реализовываться в здании городской поликлиники №3 по проспекту Мира, 80. В ведомстве отметили, что со временем ассортимент товаров будет расширяться», – пишет издание «Донбасс сегодня».

Отмечается, что на левом берегу Мариуполя возобновила работу первая поликлиника. Кроме того, стало известно о скором открытии ещё трёх школ города.

Симферополь, Валентин Карамазов

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