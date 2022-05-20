Западные поставки не спасают украинскую армию – военкор

Поставки западных вооружений не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на боепособность украинской армии. Часть из них уничтожается в ангарах и на складах, часть не может использоваться из-за катастрофической нехватки ГСМ.

Техника и боеприпасы, которые удаётся довезти до линии фронта, – это капля в море, в сравнении с потребностями ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова рассказал постоянно находящийся на передовой военкор ВГТРК Андрей Руденко.

«Это капля в море, на самом деле. Передали 90 американских гаубиц М777, к ним 45 тысяч снарядов. В пересчете по дням – это на три дня, потому что в среднем один ствол в день выпускает по тысяче боеприпасов. Это так, для поддержания штанов и возможности отойти подразделениям ВСУ в крупные города и там укрепляться. Тактика террористическая – не жалеют ни себя, ни собственный народ», – отметил Руденко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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