Аксенов будет сидеть вечно? В Крыму изменили Конституцию

Глава Крыма Сергей Аксенов не только сможет переизбраться на третий срок, но «сидеть» в своем кресле столько, сколько пожелает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет РК изменил Конституцию республики, исключив из нее положение о невозможности занимать высшую должность субъекта РФ более двух сроков подряд. Теперь «время правления» для одного человека не ограничено.

Зато ужесточены требования к кандидатам на должность главы Крыма – у него не может быть никакого другого гражданства, кроме российского.

При этом Госсовет расширил полномочия главы региона по определению системы органов исполнительной власти и привлечению к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за их деятельность.

Симферополь, Олег Яковенко

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