В Крыму собираются заменить самолеты «Кометами»

Министерство транспорта России в очередной раз рассмотрит инициативу связать Крым и Сочи быстроходным морским транспортом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы идеи предполагают, что подобным образом можно будет нивелировать проблему транспортной доступности полуострова после закрытия симферопольского аэропорта. Предполагается, что часть туристов, предпочитающих по разным причинам авиатранспорт, будут прилетать в Сочи, а потом на «Кометах» добираться до Ялты или Севастополя.

Еще одно предложение – связать Краснодарский край и Крым прямым пригородным поездом класса «Ласточка». Это позволило бы одновременно разгрузить поезда дальнего следования и улучшить транспортную доступность полуострова как для туристов, так и для местных жителей.

Симферополь, Олег Яковенко

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