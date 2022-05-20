В Испании семья из Крыма пытается выдать себя за украинских беженцев, чтобы не отдавать чужое жилье

В Испании семья из Крыма «оккупировала» жилье гражданки России и пытается выдать себя за украинских беженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в пригороде Барселоны городке Сан-Адриа-де-Бесос. В 2020 году сюда прибыло семейство из Крыма в надежде с комфортом пересидеть разгорающуюся пандемию. Они уговорили знакомую россиянку сдать им квартиру, которую та купила по ипотечной программе и хотела за счет сдачи в аренду компенсировать ежемесячные платежи.

Однако через 2 месяца жильцы платить за квартиру перестали, заявив, что у них нет ни работы, ни средств к существованию. Выселяться они тоже категорически отказались, сославшись на то, что пойти им некуда. В Испании таких жильцов так просто не выселишь: согласно законодательству 2008 года люди без заработка и места жительства могли оставаться в занимаемых домах и квартирах сколько угодно, независимо от того, как они туда попали. Это породило настоящую оккупацию: сначала выходцы из арабских стран начали массово занимать приглянувшееся им жилье, потом их примеру последовали другие эмигранты и маргинальные испанцы.

Некоторые собственники жилья оказывались на улице, просто уйдя утром на работу: вечером они натыкались на запертую дверь с новыми замками. Вызывать полицию было бесполезно: закон позволял задержать окупаса (так испанцы прозвали захватчиков чужого жилья) только в момент проникновения в помещение, если же он успел зайти, занести свои вещи и закрыть дверь, то уже считался жильцом. За применение силовых методов воздействия на непрошеных гостей, владелец недвижимости мог сам отправиться за решетку.

Проблема приняла такие масштабы, что к 2018 году даже до очень неторопливых испанских чиновников дошло: нормы, принятые с целью поддержки незащищенных слоев населения во время кризиса, начали работать против граждан страны и накалять социальную обстановку. Поэтому был принят новый закон, согласно которому непрошенного или нерадивого жильца можно выселить через суд. Этим и воспользовалась россиянка, вынужденная уже два года помимо ипотеки оплачивать коммуналку за 4 человек, отказывающихся освободить ее квартиру.

Суд она выиграла, тем более что социальные службы Сант-Адриа установили: у ее жильцов в окрестностях Барселоны есть родственники, к которым они вполне могут переселиться. Но добровольно покидать квартиру жильцы отказались, а процесс исполнения судебных решений в Испании тоже имеет свойство затягиваться. Поэтому с момента вынесения вердикта до появления полиции прошло несколько месяцев.

За это время семейство внезапно превратилось в «украинских беженцев», а ее глава – бойкая женщина с грузинской внешностью начала рассказывать соседям истории своей семьи – одну душещипательнее другой. Она объявила, что ее прадедушка был испанцем, бежавшим в Крым от режима Франко. Как он умудрился пережить оккупацию Крыма во время Великой Отечественной войны, дама предпочитает не уточнять. Но заявляет, что в Крыму с 2014 года ее семье преследовали за то, что они… грузины. Именно поэтому, по ее словам, за ними 6 лет гонялась полиция с автоматами Калашникова. В подтверждение своих слов всем страждущим она демонстрировала ногу своего мужа с небольшим шармом возле колена, утверждая, что это след от автоматной очереди, пишет Totbarcelona.

При этом дама заявляет, что никогда не чувствовала себя украинкой, но теперь Украина стала ее родиной и домом, в который она не может вернуться, а потому вынуждена скрываться в Испании.

Своими рассказами она умудрилась собрать группу поддержки, которая устроила скандал полицейским, прибывшим выселить «загостившееся» семейство. Полицейские ссориться с беснующимися «защитниками» не захотели и уехали. Согласно отработанной схеме, вторую попытку выселения они должны предпринять через полгода.

В местных соцсетях заявляют, что этот случай не единичный поэтому сейчас владельцы недвижимости стараются не сдавать квартиры и дома эмигрантам и беженцам.

Барселона, Олег Яковенко

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