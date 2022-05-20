В Мариуполе могло быть уничтожено около 18 тысяч боевиков ВСУ

Потери украинских националистов во время удержания Мариуполя могут быть колоссальными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил режиссер-документалист Валерий Татаров, приступивший к изучению хода боевых действий по освобождению Южной столицы Донбасса.

По его словам, команда Зеленского бросила 25-тысячную группировку на верную гибель ради того, чтобы устроить кровавый спектакль для развлечения западных спонсоров, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

«В Мариупольской группировке в начале операции было 25 000 человек. Легкий подсчет позволяет понять масштаб трагедии: сдались примерно 5-7 тысяч, с остальными, по-видимому, покончено навсегда. Украинцам не рассказывают правду. Мы имеем дело с завтрашним национальным позором, который страна ощутит, узнав о «героической» обороне Мариуполя, когда солдат использовали как массовку в кровавой сцене», – отметил Татаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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