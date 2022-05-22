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Воскресенье, 22 мая 2022, 18:28 мск

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Украинские диверсанты совершают вылазки на территорию Белоруссии – Совбез республики

Фото: president.gov.by

Украина продолжает стягивать войска на южную границу Белоруссии. Происходит ежедневное наращивание группировки ВСУ.

Сегодня на Ровенском направлении уже сосредоточено около 10,5 тысяч человек, на Черниговском – 4,5 тысячи, на Киевском – более 5 тысяч.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят активные действия с заходом на территорию страны.

«Идёт инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», – доложил Вольфович.

Кроме того, председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что польская сторона осредоточила на западной границе республики 15 тысяч военных.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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