Польша призвала Норвегию «немедленно поделиться» сверх-доходами от нефти и газа

Маленькая пятимиллионная Норвегия купается в деньгах, сидя на дармовых природных ресурсах, в то время как Европа переживает серьёзный энергетический кризис.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Норвегия получает «избыточную, гигантскую прибыль», и должна «немедленно» ею поделиться.

«Норвегия опосредованно жирует на ситуации, связанной с событиями на Украине. Они должны этим поделиться. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», – утверждает Моравецкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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