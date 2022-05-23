В Севастополе обнаружили оружие и большие запасы взрывчатки

У жителя обнаружили оружие и большие запасы взрывчатки и боеприпасов.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Крыму и Севастополю, дома и на даче у мужчине изъяли около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, 800 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Севастопольцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Севастополь, Олег Яковенко

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