В Крыму введен особый противопожарный режим – это необходимо, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемыми погодными условиями, характеризующимися как Ⅳ и Ⅴ классы пожарной опасности, отсутствием улучшения пожарной обстановки, с усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных с лесным фондом территориях.

ГУ МЧС России по Республике Крым обращает внимание граждан, что особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

«Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – напомнили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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