Кроме сложной логистики в этом сезоне отдыхающих в Крыму могут поджидать другие неудобства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, правительство Крыма продолжает манипуляции с расположенными на полуострове здравницами, которыми как бы управляют.

Пансионат «Львовский железнодорожник» располагался там, где Южный берег Крыма переходит в Восточный, в живописной Судакской долине, и занимал территорию площадью 9,7 га. В 2014 году он, в числе прочего украинского имущества, был национализирован, передан в управление министерству культуры Крыма и получил новое красивое имя «Крымская весна».

А потом Совет министров Крыма стал судиться со своим же подразделением – министерством имущественных и земельных отношений РК, третьим лицом выступал (на стороне истца) пансионат. Они делили микроавтобус MAZDA, модель Е2200 выпуска 1999 года и грузовик марки ЗИЛ-ММЗ, 1984 года рождения. В декабре 2019 года суд иски удовлетворил, признав право собственности Совмина на немолодые транспортные средства.

Но это было только начало перехода имущества, доставшегося пансионату «Крымская весны» от львовских железнодорожников, родному крымскому правительству.

14 февраля 2022 года Совмин Крыма опубликовал распоряжение №169-р, в котором говорилось: «Ликвидировать Государственное автономное учреждение Республики

Крым «Пансионат «Крымская весна» … (Судак, ул. Приморская, дом 46)». 19 мая последовало его логичное продолжение (распоряжение №655-р) о передаче движимого имущества пансионата Автономному учреждению «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Перечень передаваемой движимости состоял из 105 строк и включал, в частности, сотни две предметов мебели, 42 репродукции, 9 штук бильярдных киев, печки-каменки для сауны (8 штук).

Эта долгая история рассказана для того, чтобы потенциальные отдыхающие были осторожны. Связаться «вживую» с пансионатом не удалось, но интернет-боты навязчиво предлагают оставить свои контакты, чтобы рассчитать стоимость нужных вам путевок и забронировать номера – хоть с завтрашнего дня. Предупреждают о повышении цен с июля. О том, что из пансионата уже могут быть вывезены диваны и кастрюли с крышками, роботы умалчивают.

Симферополь, Май, Ольга Картошина

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