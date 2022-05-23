Черноморское побережье России начинает трясти: за небольшой период времени в Сочи произошло второе землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте текущего года подземные толчки мощностью 4 – 5 баллов были зафиксированы в 21 км от центра города. Утром 22 мая аналогичные колебания зарегистрированы в горах, в 6 км от курорта, на глубине 10 км.

Эти события вызвали опасения у жителей Крыма, тоже находящегося в сейсмоактивной зоне – полуостров периодически «потряхивает», а с момента последнего серьезного землетрясения произошло уже почти 95 лет, хотя в предшествующие сентябрю 1927 года полтора века толчки мощностью свыше 6 баллов фиксировались в различных частях региона регулярно.

По мнению директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрия Вольфмана, пока оснований для беспокойства нет: «По Крыму ничего не было в последние дни. Магнитуда 3,5 возникает где-то в Черном море регулярно с определенной периодичностью, это никак не сказывается на Крыме», – сообщил он, но согласился, что «тряхнуть» может в любой момент.

Сочи – Симферополь, Лиана Макоба

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