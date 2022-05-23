В Херсонской области создана бивалютная зона

В Херсонской области начала действовать бивалютная зона. Об этом сегодня сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Как уже сообщал «Новый День», Херсонская область полностью перешла под контроль российских войск в середине марте. В конце апреля власти региона заявили, что территория станет рублевой зоной, но переход будет постепенным: начнется с 1 мая займет 4 месяца.

«Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле, – заявил Сальдо. – Соотношение валют будет один к двум: то есть, за одну гривну – два российских рубля. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе».

В ближайшее время в области должно открыться отделение одного из российских банков, и жители региона смогут открывать в нем счета.

Херсон, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»