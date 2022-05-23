Украинское руководство Авдеевского коксохимкомбината гонит рабочих под обстрелы

Рабочих коксохимкомбината в Авдеевке лишили последнего относительно надёжного укрытия перед началом интенсивных боёв в городе. Объединённые силы РФ и ДНР уже бьют нацистов на окраинах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», местные жители сообщают, что им некуда деться.

Накануне руководство Авдеевского коксохима приказало сотрудникам забрать личные вещи и покинуть подвалы предприятия.

«Наши семьи эвакуировались из города. В наших квартирах сейчас очень небезопасно. Поэтому многие сотрудники АКХЗ перебрались в заводские бомбоубежища. Здесь относительно надежно», – приводит слова заводчан издание «Донбасс решает».

Жители не сомневаются, что бомбоубежища вместо них займут обороняющиеся украинские нацисты. Авдеевский коксохим мало уступает по размерам мариупольской «Азовстали».

Симферополь, Валентин Карамазов

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