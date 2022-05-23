В Нижегородской области для беженцев из Донбасса централизованно арендовали отдельные квартиры

Беженцы из Донбасса в Нижегородской области, которым пока небезопасно возвращаться, получили комфортное жильё до сентября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», состояние квартир оценивала специальная комиссия.

«Всем, кто остался, власти до сентября сняли квартиры. Перед этим комиссия проверила это жилье. В каждой квартире – горячее и холодное водоснабжение, плита, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, исправный санузел. Если есть ребенок, у него обязательно место для учебы»,– цитирует издание «Донбасс решает» дончанку Елену Потапову.

Сообщается, что всем донецким беженцам ежедневно предоставляются продукты из расчета 3-х разового питания, а также бытовые принадлежности: от зубной щетки до стирального порошка.

Симферополь, Валентин Карамазов

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