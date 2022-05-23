В Керчи потух Вечный огонь и исчезают из видимости города-герои

Керчане возмущены состоянием одной из главных достопримечательностей города – горы Митридат и расположенных на ней памятников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько дней назад на горе потух Вечный огонь. На Аллее Славы погасла подсветка памятного камня «Город-герой Одесса», а экспозиция «Мурманск» исчезла в зелени разросшегося дерева.

Несмотря на то, что сезон начался и с каждым днем все больше туристов и керчан поднимаются к памятному месту, чиновники наводить порядок не торопятся.

«В городе не так много массово посещаемых реликвий, чтобы не содержать их в должном состоянии», – отмечает Керчь.фм.

В администрации Керчи ситуацию пока не комментируют.

Керчь, Олег Яковенко

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