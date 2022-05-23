В Севастополе начали снижаться цены на недвижимость

Севастополь вошел в десятку российских регионов, где начали снижаться цена на недвижимость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала апреля портал «Мир квартир» зафиксировал тенденцию к снижению стоимости жилья в 10 крупных городах. Но если в 6 из них падение не превысило 1%, то Мурманске цена квадратного метра в новостройке снизилась на 9%, в Грозном – на 7,9%, Сочи – на 4,7%, а в Севастополе – на 3,8% (сейчас в городе один квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 172 тысячи рублей.

Снизилась в Севастополе и стоимость предложения: средняя цена квартиры снизилась на 4,4% – до 9,2 млн рублей.

Тенденцию к снижению эксперты объясняют перегретостью рынка.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»