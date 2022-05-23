«В воздухе пахнет грозой…» В Крыму отмечается неестественная активность чиновников

В Крыму отмечается неестественная активность чиновников. Наблюдатели прогнозируют новые уголовные дела и отставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле в Крыму «высадился десант» из федерального центра. В итоге были задержанные несколько высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.

Сейчас они начали давать показания. «Видимо по этой причине мы наблюдаем некое затишье в информационном поле полуострова. Да и глава Республики ослабил давление на администрации некоторых муниципалитетов», – пишет telegram-канал «Крымская V», отмечая при этом странную активность в некоторых муниципалитетах: «Что-то невнятно тихое происходит в Симферополе: например, с площади Ленина исчезла «плитка раздора» и появился асфальт». При этом tелеграм-канал городской администрации больше напоминает афишу: судя по публикациям, в мэрии работает только отдел культуры и спорта.

В Алуште ударными темпами взялись за реконструкцию Центральной набережной, но в спешке забыли предусмотреть все нюансы ливневой канализации. В итоге капитальный ремонт затянется до конца июня.

Небывалую активность в информационном поле развил глава Нижнегорского района. Антон Кравец буквально начал разрываться на части: за короткий промежуток времени он встретился и с жителями Желябовки, Нижнегорского, Дрофино ( везде люди говорят одно и то же: дороги плохие, коммуникации ветхие, благоустройство куцее, места в детском саду не дождаться).

Сейчас наблюдатели гадают: связана ли активизация главы района с вышеупомянутым визитом федералов или предрекает путешествие из Симферополя в Нижнегорск главы Крыма, у которого в запасе всегда найдется повод не только для выговора, но и для увольнения.

Симферополь, Олег Яковенко

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