В России разрешили заключать госконтракты на поставки из Донбасса

В России разрешили заключать госконтракты на поставки из ЛНР и ДНР.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФАС, товары, работы и услуги, происходящие из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, приравнены к происходящим из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не подпадают под запреты и ограничения допуска к госзакупкам отдельных иностранных товаров, работ, услуг, установленные правительством РФ .

«При этом в целях применения постановления правительства РФ от 30 апреля 2020 года № 617 подтверждением страны происхождения товаров, произведенных в ДНР и ЛНР, является указание в заявке регистрационного номера сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченными органами этих республик, – уточнили в ведомстве. – Реквизиты сертификата указываются в контракте, при этом сам сертификат поставщик обязан предоставить заказчику при исполнении контракта».

Согласно постановлению правительства РФ №883 от 16 мая текущего года, указанные изменения вступают в силу с 25 мая 2022 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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