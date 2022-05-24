Не для слабонервных: чтобы добраться до Крыма, придется попотеть

Транспортную доступность Крыма решили улучшить за счет автобусных экспрессов и электрички до ближайших работающих аэропортов.

Как уже сообщал «Новый День», Росавиация в 15-ый раз продлила ограничения на полеты над частью центральных и южных регионов страны. 11 аэропортов, включая Симферополь, Краснодар и Анапу, останутся закрытыми минимум до 31 мая.

Закрытие авиасообщения негативно сказалось на туристической сфере: опыт майских праздников показал, что расчеты на компенсацию выпадающей части турпотока за счет тех, кто приедет на полуостров поездом или на личном автомобиле, не оправдался.

Поэтому решено организовать автобусное сообщение с действующими аэропортами на юге России: «Будут специальные экспрессы сделаны из Ставрополя, Минеральных вод, Сочи – из тех хабов, где работает авиасообщение», – сообщил советник главы РК Олег Крючков. Отметим, что расстояние от Ставрополя, например, до Ялты составляет составляет 831 км , и путь на машине занимает около 14,5 часов. На автобусе это будет дольше. От Минеральных Вод до Ялты более 900 км по дороге, от Сочи – около 700.

Кроме того, с 1 июня между Адлером и Керчью должен начать курсировать пригородный поезд. Правда, ходить он будет через день, а на дорогу придется потратить около 20 часов плюс время, чтобы добраться до нужного курорта.

Плюс ко всему, рассматривается вопрос об организации морского сообщения между Крымом и Краснодарским краем, но пока для этого нет технической возможности: в регионе всего три «Кометы» – две из них курсируют вдоль черноморского побережья Кавказа, одно ходит из Ялты в Севастополь. В последнем случае маршрут по морю вокруг побережья составляет около 100 км – этот путь «Комета» преодолевает за 2 часа. Из Ялты до Сочи, если идти по прямой, – более 400 км, вдоль побережья – более 500 км.

Симферополь, Лиана Макоба

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