В Крыму наблюдается волнообразный рост заболеваемости ковидом

В Крыму вновь отмечается тенденция к росту заболеваемости ковидом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум эпидемической волны, вызванной штаммом «Омикрон» был зафиксирован 11 мая, когда за сутки выявили всего 33 новых случая, с тех пор наблюдается волнообразный рост показателей. Так, 23 мая зарегистрирован 51 вновь заболевший. Это самый высокий уровень за последние 2 недели.
Смертность колеблется в переделах 1 – 2 умерших в день.
Новую волну коронавируса власти республики жду в июне, когда резко увеличится турпоток.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube