В Крыму наблюдается волнообразный рост заболеваемости ковидом

В Крыму вновь отмечается тенденция к росту заболеваемости ковидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум эпидемической волны, вызванной штаммом «Омикрон» был зафиксирован 11 мая, когда за сутки выявили всего 33 новых случая, с тех пор наблюдается волнообразный рост показателей. Так, 23 мая зарегистрирован 51 вновь заболевший. Это самый высокий уровень за последние 2 недели.

Смертность колеблется в переделах 1 – 2 умерших в день.

Новую волну коронавируса власти республики жду в июне, когда резко увеличится турпоток.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»