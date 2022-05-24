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Вторник, 24 мая 2022, 14:43 мск

Новости Крым

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Украина грозится до конца года вернуть Крым

Украина грозится вернуть себе Крым до конца текущего года. Об этих планах заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Он утверждает, что власти страны знали о «планах России» и готовились, но вслед за этим сообщает: «Сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения». А потом прогнозирует: перелом произойдет в августе, когда «количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет уже, скажем так, значимые количества».

После этого, по мнению Буданова, активная фаза боевых действий к концу года сойдет на нет, а Украина «выйдет на свои административные границы», включая потерянные в 2014 году территории.

«До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма», – цитирует Буданова «Украинская правда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент, по оценке Forbes, Россия контролирует более трех четвертей территории Донбасса и почти шестую часть остальной Украины.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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