Отказ Киева от российских предложений по мирному урегулированию, а также ставка на западную военную помощь и продолжение сопротивления – вынудят Россию действовать крайне жёстко и освободить уже всю территорию Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил зампред Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца.

Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей», – предупредил Медведев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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