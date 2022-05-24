Украинская армия бежит из Светлодарского котла

Союзная армия РФ и ДНР взяла в полукольцо город Светлодарск. До образования полноценного котла оставались считанные часы.

Украинское командование приняло решение о прекращении сопротивления и срочном отступлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ и соцсети.

«Наши военные вынуждены были отступить, чтобы не оказатья в окружении и не попасть в котёл», – пишут украинские ресурсы.

Таким образом, ликвидирована так называемая Светлодарская дуга, существовавшая с 2015 года, которая вдавалась клином в позиции ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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