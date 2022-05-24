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Вторник, 24 мая 2022, 17:57 мск

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Под российские санкции попали 154 английских лорда

Россия запретила въезд на свою территорию всем членам Палаты лордов британского парламента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает МИД РФ.

«В ответ на принятое правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания России на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента.

Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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