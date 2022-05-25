В Крыму выпускникам из Донбасса и Украины выдадут школьные аттестаты в любом случаев

Ученикам выпускных классов, прибывших в Крым из Донбасса и Украины, выдадут аттестаты независимо от результатов экзаменов. Об этом сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК зарегистрировано 56 одиннадцатиклассников и 106 девятиклассников, приехавших из ЛНР, ДНР и Украины. ЕГЭ будут сдавать 7 из них, ОГЭ – 26.

«Если будет неуспешным результат сдачи ЕГЭ и ОГЭ, то ребятам все равно выдадут аттестаты об окончании обучения по итогам промежуточной аттестации», – заявила Лаврик.

В целом, сегодня в школах Крыма учится около 1,5 тысяч детей из Донбасса и Украины, более 150 ходят в детские сады, 10 получают профессию в учреждениях среднего специального образования.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»