В Крыму зацвело редкое дерево с запахом шоколада

На Южном берегу Крыма зацвело редкое экзотическое дерево – лириодендрон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», растение относится к семейству магнолиевых и цветет крупными цветами (до 7см в диаметре), которые источают запах шоколада. Выглядят цветы, как крупные тюльпаны, вырезанные из бумаги. За это лириодендрон еще называют тюльпановым деревом.

Кстати, некоторые путают его с кленом из-за формы листьев, но на самом деле сходство лишь отдаленное. Лист у тюльпанового дерева больше похож на лиру, за что растение и получило свое основное название.

В Северной Америке, откуда лиран родом, его ценят за технические свойства: ствол у дерева мягкий, легко обрабатывается – режется, склеивается, пропитывается различными средствами. Из этой древесины делают бумагу, древесно-стружечные плиты, фанеру и шпон, музыкальные инструменты, изделия для токарных станков и всевозможную тару.

Кстати дерево относительно неприхотливое, очень быстро растет, имеет пышную крону и живет до 500 лет. Поэтому его любят и в Европе: высаживают в скверах и парках, создавая целые аллеи. Крона взрослых растений создает приятную тень и очищает воздух.

В Крыму лириодендрон пока редкость. Первый представитель этого вида появился около 200 лет назад – Никитском ботаническом саду, он сейчас и зацвел. Цветы можно будет наблюдать в течение пары недель.

Telegram: Действительно, похоже на тюльпаны

Пять лет назад несколько тюльпановых деревьев высадили в Севастополе. Они хорошо прижились и в прошлом году хорошо цвели. Правда, горожане отмечали, что цветы были почти незаметны в густой листве и не источали никакого запаха. Возможно, потому, что деревья еще молодые. Вообще-то, лириодендрон считается хорошим медоносом и действительно пахнет сладостями.

Ялта, Лиана Макоба

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