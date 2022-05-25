Власти Крыма: Энергоблокаду одобрил лично Порошенко

Власти Крыма получили доказательства личного одобрения организации энергоблокады полуострова президентом Украины. Об этом заявил республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 октября 2015 года была подорвана одна из высоковольтных опор в Херсонской области, по которой осуществлялась подача электроэнергии в Крым. Через две недели вывели из строя еще одну опору, в конце ноября – еще две. Полуостров оказался практически полностью обесточен, был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года, и был отменен спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию энергомоста.

Тогда власти Украины заявили, что не имеют к подрыву опор никакого отношения и списали все на неких экстремистов, тем более что энергоблокада Крыма могла оставить Укриану зимой без российских энергоресурсов.

Однако сейчас Константинов, ссылаясь на достоверные источники, заявил, что тогдашний президент Петр Порошенко не только был в курсе готовящейся акции, но и лично ее одобрил и даже проводил совещания по подготовке.

По словам Константинова расчет был на то, что крымчане, оставшись без электричества тут же побегут просить прощения у Украины:

«Если бы легла система, представляете, что было бы: повыходило бы из строя, оказалось бы бесполезным то, что создавалось десятилетиями. Нужно было бы восстанавливать всю систему в Крыму – мы могли бы сидеть месяцами без света, вообще без энергии. На это был расчет, – сказал спикер Госсовета РК. – Порошенко дал добро на эту спецоперацию, а мы знаем точно из достоверных источников, что он проводил совещания по подрыву».

Напомним, ущерб от энергоблокады крымчане оценили в несколько миллиардов рублей. Только НУП «Крымэнерго» предъявил иск на 1 млрд Ленуру Ислямову, признанному организатором блокады.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»