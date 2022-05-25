Минстрой РФ начнёт восстановление Мариуполя с больниц и поликлиник

В Мариуполе прошла совместная выездная экспертиза Минздрава ДНР и Минстроя России, изучивших состояние медицинских учреждений города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

«Была проведена оценка состояния зданий Территориального медицинского объединения здоровья матери и ребёнка, Больницы интенсивного лечения, городских больниц №1, 2 и 9, Центров первичной медико-санитарной помощи №2, 3 и 5, а также Санитарно-эпидемиологической службы», – пишет издание «Донбасс сегодня».

Медучреждения поделены по группам очерёдности восстановления, в частности, установлены такие, где ремонтные работы начнутся в срочном порядке.

«Благодаря помощи коллег из Минстроя России именно в этих учреждениях будут произведены ремонтные работы в первую очередь, что позволит восстановить их функционирование в полном объёме, максимально расширить спектр предоставляемой медицинской помощи, значительно повысить её качество», – рассказал министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»