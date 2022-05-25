ООН: Мировых запасов пшеницы осталось на два месяца – окончание конфликта на Украине не спасёт

Запасов пшеницы в мире осталось на 10 недель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ООН заявила приглашенный эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер – генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence, работающей в сфере сельского хозяйства.

По её словам, проблемы с пшеницей и другими зерновыми в мире начались ещё до распространения коронавируса, а пандемия и украинский конфликт лишь усугубили положение. Она призвала не рассчитывать на то, что с прекращением боевых действий на Украине глобальный продовольственный кризис пойдёт на спад.

«Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок. Я говорю об этом, чтобы вы все понимали, что даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет без согласованных действий», – подчеркнула Менкер.

Она добавила, что ситуация намного хуже, чем в кризисном 2008 году. В настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен из-за санкций против РФ и Белоруссии, а в регионах, где выращивают пшеницу, свирепствует засуха.

По мнению Менкер, всё хуже ситуация становится также с кукурузой и всеми другими зерновыми.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»