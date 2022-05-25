В Крыму обнаружили за рулем рейсового автобуса пьяного водителя

В Крыму сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем пассажирского автобуса пьяного водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по Республике Крым, инцидент произошел на севере полуострова. Патруль остановил рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Симферополь – Армянск», в салоне находились 15 пассажиров. А от 59-летнего водителя исходил характерный запах недавнего застолья.

Полицейские предложили мужчине на месте пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Пассажиров пришлось пересадить в другие автобусы, а водителя отвезти в медучреждение Красноперекопска.

Но мужчина и там отказался от процедуры, заявив, что у него некий вирус. И протокол подписывать не стал, так как ручка показалась ему слишком грязной.

В итоге его отстранили от работы. Теперь ему предстоит отвечать не только за отказ от медосвидетельствования, управление неисправным автобусом и вождение в нетрезвом состоянии, но и перед работодателем. Тому придется объяснить, почему он выпустил в рейс пьяного водителя да еще без соответствующих документов на транспортное средство и , плюс ко всему заплатить за спецстоянку, на которую отправили автобус.

Симферополь, Олег Яковенко

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