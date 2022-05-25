Крымские выпускники стремятся к природе и управлению

В Крыму начались выпускные экзамены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове прозвенели последние звонки. Основную школу в этом году заканчивают около 21 тысячи юных крымчан. Они уже сдали экзамен по математике. Осталось еще три, включая обязательный русский язык. По итогам ОГА девятиклассники будут определяться с дальнейшим обучением – поступать в ссузы или в 10-ый класс.

Для 8 тысяч одиннадцатиклассников выпускные экзамены начинаются с 26 мая. Завтра ЕГЭ будут сдавать те, кому для поступления нужны география литература или химия. Таких в Крыму в текущем году не очень много.

Самыми популярными у крымских выпускников стали обществознание, биология и история, что говорит о намерениях большинства школьников поступать на специальности, связанные с экономикой, юриспруденцией, управлением, медициной, сельским хозяйством и экологией.

Симферополь, Лиана Макоба

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