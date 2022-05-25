Турфирмы просят пустить в Крым спецпоезда

Представители турбизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой организовать специальный туристический поезд. Состав должен ходить ежедневно, заполнять его турфирмы обещают самостоятельно.

Как уже сообщал «Новый День», транспортная проблема, связанная с закрытием аэропорта Симферополя, может негативно отразиться на бизнесе: большинство организованных туристов прибывало на полуостров именно самолетами. Предлагаемые компенсационные схемы (добираться автобусами из ближайших работающих аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод) выглядя сомнительно, а пересадить клиентов турфирм на поезда тоже проблематично, так как количество направлений и составов ограничено.

Доступная емкость железнодорожных перевозок в Крым составляет 2,5 млн пассажиров в год, пишет «Коммерсант», в то время как через аэропорт проходили более 6 млн пассажиров ( в 2021 году – почти 7 млн). Даже если железнодорожники организуют перевозку с июня по сентябрь включительно еще 500 тысяч пассажиров проблему это не решит.

«На прошлой неделе объем продаж туров в Крым составлял 8,9% от показателя прошлого года»,– цитирует издание источник в турбизнесе.

Как вариант рассматриваются чартерные поезда, но предыдущие попытки оказывались скорее негативными: тарифы для бизнеса не отличались от регулярных, туроператоры хотели бы покупать места со скидкой 20% – 25%, чтобы нивелировать часть рисков при отсутствии спроса.

Более привлекательными для туркомпаний кажутся регулярные железнодорожные рейсы. Альянс туристических агентств на днях обратился с просьбой организовать такое сообщение силами РЖД, но в госмонополии вопрос пока не комментируют.

Представители турбизнеса полагают, что здесь проблема может крыться в пропускной способности Крымского моста и ряда других участков дороги, из-за чего для увеличения числа пассажирских поездов придется сокращать количество железнодорожных составов. А РЖД это невыгодно, так как грузоперевозки более прибыльны, чем пассажирские.

Симферополь, Лиана Макоба

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